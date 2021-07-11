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Roy Keane: "Penaltıyı neden Saka atıyor?"

Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, EURO 2020 finali sonrasında konuştu.

Roy Keane: 'Penaltıyı neden Saka atıyor?'
Manchester United'ın efsane isimlerinden Roy Keane, İtalya ile oynanan EURO 2020 finalinde belirleyici son penaltıyı Saka'nın atmasını eleştirdi.

İlk 5 penaltıda yer almayan Sterling ve Grealish'e kızan Keane, "Sterling ya da Grealish'in kenarda oturup, genç bir oyuncu olan Saka'nın önünde penaltı atmasına izin vermemesi lazım. 19 yaşındaki çekingen bir çocuğun senin önünde penaltı atmasına izin veremezsin. Sterling'in kupaları var, buna izin veremez" dedi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate ise penaltıcıları kendisinin seçtiğini ve tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.

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