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Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!

EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz, 84'ten sonra 3 gol bularak Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Ronaldo tarihe geçti, Portekiz kazandı!
EURO 2020 F Grubu ilk maçında son şampiyon Portekiz, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da dolu tribünler önünde oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede uzun süre zorlanan Portekiz, 80'den sonra bulduğu 3 golle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren goller, 84. dakikada Guerreiro ile ilki penaltıdan olmak üzere 87. ve 90+2. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.

5. kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ilk isim olan Cristiano Ronaldo, attığı gollerle Platini'yi geçerek 11 golle Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu. Eski Fransız futbolcu Platini, 9 golünü de EURO 1984'te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004'te 2, 2008'de 1, 2012 ve 2016'da 3'er gol kaydetmişti.

Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı ve takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Grubun 2. maçında Portekiz Almanya ile kozlarını paylaşacakken, Macaristan ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Portekiz aradığı golü 84. dakikada buldu. Sağ kanattan gelen pasla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Guerreiro'nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz'i 2-0 öne geçirdi.

90+2'nci dakikada Rafa Silva ile arasındaki pas alış verişi sonrası altı pasta topu alan Ronaldo, kaleci Gulacsi'yi çalımlayarak attığı golle Portekiz'in sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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