Ronaldo: 'Hep aynı soru, istediğim zaman bırakırım'

Cristiano Ronaldo Portekiz'in Kuzey Makedonya ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri play-off finali öncesi konuştu.



Portekizli yıldız yaptığı açıklamada, "Bana sürekli aynı soruyu soruyorsunuz. Geleceğime karar verecek olan benim. Daha fazla oynamak istersem oynarım. Bırakmak istersem de bırakırım." dedi.



Takım olarak kendilerine güvendiklerini söyleyen Ronaldo, "Takım olarak kendimizden oldukça eminiz. Hepimiz bu finali oynamak istedik ve kendimizi bununla motive ettik. Bu maçın önemini biliyoruz. Taraftarımıza geçen Perşembe oynadığımız Türkiye maçında bize verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum ve bu desteğin Makedonya maçında da sürmesini umuyorum." şeklinde konuş.



Yıldız oyuncu ayrıca, "Eğer Türkiye maçındaki gibi oynarsak Makedonya maçını da kazanacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.





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