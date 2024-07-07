Ronald Koeman: 'Türkiye küçük bir futbol ülkesi'

"Türkiye'ye karşı geri dönmek zor. Çok sağlam oynuyorlar, sıkı oynuyorlar. İkinci yarı iyi başladık. Memphis Depay maçın başında da önemli pozisyon bulmuştu. 20-25 dakika sonra Türkiye oyunun kontrolünü aldı, golü attılar ve daha da iyi oynadılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında çok baskılı, etkili, kreatif oynadık. Pozisyonlar bulduk ve 2-1 kazandık." dedi.



Son dakikalarda şanslı olduklarını ifade eden Koeman, " Harika bir performans gösterdi Türk Milli Takımı. Tutkulu oynadılar. Sadece tutku değil, top ayaklarındayken kaliteliler. Savunma sistemiyle oynadılar ama 2-3 kişiyle hücuma çıktıklarında bizi çok zorladılar. 2-2'yi de bulabilirlerdi son 5 dakika içinde. İyi savunma yapmak zorunda kaldık. Son 5 dakikada şanslıydık. Kazanmak güzeldir. Bu da bu maçı bizim için özel kılıyor. Şans olmazsa kazanamazsınız. Son 5 dakika için böyle." ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, KÜÇÜK BİR ÜLKE"



Basın toplantısında çarpıcı sözler sarf eden Koeman, " Büyük bir turnuvada oynayan büyük bir futbol ülkesi olduğunuzda kazanacağınızı düşünüyorsunuz. Rakibiniz küçük bir futbol ülkesi olsa da mücadele etmeli, savaşmalısınız." dedi.





dedi. ifadelerini kullandı.Basın toplantısında çarpıcı sözler sarf eden Koeman, dedi.Son dakikalarda şanslı olduklarını ifade eden Koeman,





Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, A Milli Takımımıza karşı 2-1 kazandıkları EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin çok zorlu bir rakip olduğunu söyleyen Koeman,