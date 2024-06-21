Ronald Koeman: ''Sonuç biraz hayal kırıklığı''

EURO 2024'te Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda'nın teknik direktörü Ronald Koeman, Fransa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ronald Koeman karşılaşmayı değerlendirerek,

"Sonuç biraz hayal kırıklığı yarattı. Maçın tamamını düşünürsek bazı bölümlerde top kayıpları yaptık ve bu hiç de iyi değildi. Çizgilerimiz arasında çok fazla boşluk vardı ve ikinci yarıda daha iyisini yapabilirdik. Bunun bir galibiyet gibi hissettirdiğini söyleyemem. Kazanmak ve gol atmak için oynuyoruz. Çok fazla şansımız olmadı ama Fransa'nın da bizim gibi sonuçtan nispeten memnun olacağını tahmin ediyorum.'' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli teknik adam, ''Fransa gibi bir takımla karşılaşmak her zaman karmaşıktır. Kendi futbol tarzımızı oynamak ve cesur olmak istiyoruz ama bu akşam yaptığımız gibi topu kaybedemeyiz. Daha hızlı tepki vermeli ve ileride daha fazla şans yaratmalıyız. Hâlâ gelişmeye ihtiyacı olan bir takımız." ifadelerini kullandı.