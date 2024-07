Ronald Koeman'dan Türkiye maçı için açıklama!

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, "En önemli şey kendi oyunumuzu oynamak ve maçı kaybetmemek. Ne kadar iyi olabileceğimizi göstermek. Bu noktaya kadar bunu yaptık, kendimizi öz güvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak. Son maçtaki seviyeyi tekrarlarsak bizim için çok iyi bir turnuva olabilir" dedi.



Hollanda, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman ve futbolculardan Denzel Dumfries açıklamalarda bulundu. Kendi oyunlarını oynamak istediklerini söyleyen Ronald Koeman, "Biz her zaman kendimize odaklanıyoruz. Farklı rakipler karşısında kendimize alan yaratmaya çalışıyoruz. Bunu mevcut takımımızla yapabileceğimiz gibi bir takım değişikliklere de gidebiliriz. Zaten buna çalışıyoruz. En önemli şey kendi oyunumuzu oynamak ve maçı kaybetmemek. Ne kadar iyi olabileceğimizi göstermek. Bu noktaya kadar bunu yaptık, kendimizi öz güvenli hissediyoruz ama zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.



Yarın sakin kalmaları gerektiğini belirten Koeman, "Türk takımlara karşı maçlara çıktık ve her zaman harika bir atmosferde maçlar oynandı. Yapmamız gereken topu tutmak, topa hakim olmak ve taraftarın sesini bu şekilde kısmak. Yarın da bu olacaktır ama tabi sakin kalmamız gerekiyor. Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor ve odaklanmış konsantre şekilde maç oynamamız gerekiyor. Karşımızda istekli iyi futbol oynayan bir takım var ama hepimiz biliyoruz ki zaman zaman açık verebiliyorlar ve sizde doğru tercihte bulunarak bunlardan istifade edebiliyorsunuz" sözlerini sarf etti.



"HER MAÇ ZORLU"



Turnuvada her maçın zor olduğuna değinen Koeman, "Son maçtaki seviyeyi tekrarlarsak bizim için çok iyi bir turnuva olabilir. Her maç zorlu. Bütün büyük takımlar farklı maçlarda zorluk yaşadı. İngiltere son saniye gol buldu. Portekiz penaltılarla kazandı. O yüzden mücadele etmeniz gerekiyor ama son maç bize güven telkin etti. Bu seviyeyi muhafaza etmemiz lazım. Bu seviyenin altına düşersek turnuvadaki amacımızı gerçekleştiremeyebiliriz. Biz arzuyla maçı oynamak durumundayız ama maç esnasında bir takım anlar var ki oralarda sakin kalmanız gerekiyor. Rakibin çok hevesli, çok istekli olduğu dolayısıyla avantajı ele geçirdiği anlar olabilir ama bunun tersi de olabilir. Bizim bu maç için bir planımız var. Nerelerde tehlike yaratabiliriz bunları da düşünüyoruz. Bu takım, bu fırsatları yaratabilecek bir takım" sözlerini sarf etti.