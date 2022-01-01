Ronald Koeman'dan Türkiye itirafı: ''En iyisi Türkiye idi''

EURO 2024'e yarı finalde veda eden Hollanda'nın Milli Takım Teknik Direktörü Ronald Koeman, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.



Koeman, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Türkiye ile ilgili çok çarpıcı sözler sarf etti.



İşte Ronald Koeman'ın o açıklamaları:



"HOLLANDA İLE TÜRKİYE'NİN FİNALDE OLMASINI İSTERDİM"



Hollanda'nın Türkiye ile oynadığı maçı değerlendiren Koeman, ''Türkiye, turnuvanın en hırslı ve arzulu oynayan takımıydı. Tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Maçın ikinci yarısında önlem almasaydık, bizi de eleyebilirlerdi. Çok heyecanlı bir maç oldu. Özellikle son dakikalarda bir hayli korktuk. Ben Hollanda ile Türkiye'nin finalde karşılaşmasını isterdim çünkü finali bu iki takım hak ediyordu.'' dedi.



''TÜRKLER EN İYİSİYDİ''



Koeman, Türk taraftarlar hakkında da yorum yaparak, ''Kabul etmek lazım ki, Türk taraftarlar turnuvanın en iyi taraftarlarıydı. Takımlarına verdikleri destek ve coşkularından çok etkilendim.'' ifadelerini kullandı.



''VAN BRONCKHORST SİSTEMİNİ OTURTURSA BAŞARILI OLUR''



Türkiye'den teklif alıp almadığıyla ilgili soruya cevap veren Hollandalı teknik adam, ''Türkiye çok güzel bir ülke. Adeta futbol ile yaşıyorlar. Ama günlük. Kazandığınızda iyi, kaybettiğinizde birden kötü oluyorsunuz. Bana daha önce Türkiye'den ciddi projelerle geldiler ama kabul etmedim. Ben şu an Hollanda Milli Takımı'nın başında çok mutluyum. Gelecek için büyük projelerimiz var. 2026 Dünya Kupası'nı hedefliyoruz. Türkiye'de Hollanda'yı temsilen şu anda Giovanni van Bronckhorst var. İyi bir teknik adam. Beşiktaş'ta istediği sistemi oturtursa başarılı olmaması için neden yok.'' sözlerini sarf etti.



