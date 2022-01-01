Romain Saiss'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

Fas Milli Takımı'nın kaptanı Romain Saiss, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından TRT Spor'a konuştu.



Saiss, "Zorlu bir maç oldu. Son finaliste karşı oynamanın zor olacağını biliyorduk. Uzun zamandır aynı teknik direktör yönetiminde ve birlikte oynayan birçok kaliteli oyuncuları var. Defansif olarak çok iyiydik. Son derece organizeydik ama topa sahip olduğumuz anlarda daha başarılı olmalıyız. Bunu yapacak kaliteye de sahibiz. Bu maçta yapamadık ama turnuvanın en iyi takımlarından birine karşı iyi bir puan aldığımızı düşünüyorum. Belçika maçı da zor olacak. Onlara dair her şeyi biliyoruz, bu maça hazır olmalıyız. Savunmadaki anlayışımızı sürdürmeliyiz. Bugün yapamadığımız bazı küçük ayrıntıların üstüne çalışmalıyız. Umarım Belçika maçını kazanırız. Bugün aldığımız bir puan da önemli ama gruptan çıkmak adına sıradaki karşılaşmayı kazanmak çok önemli." diye konuştu.



Beşiktaş'a mesaj gönderen Saiss, "İstanbul'a olabildiğince geç dönmek istiyorum. İstanbul, inanılmaz bir şehir. Beşiktaş inanılmaz bir kulüp. Beşiktaş taraftarları, Fas'ı desteklerse harika olur. Belki Atiba'nın kaptanlığındaki Kanada'ya karşı bunun olması zor olabilir. Ama taraftarımızdan birçok mesaj alıyorum. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi.







