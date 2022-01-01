Romain Saiss, Dünya Kupası biletini aldı
Beşiktaşlı Romain Saiss, Fas'ın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.
Fas Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss de yer aldı.
Saiss dışında daha önce milli takıma veda eden Hakim Ziyech de kadroya çağrıldı.
Kaleciler: Yassine Bounou, Munir Mohand, Ahmed Reda Tagnaouti
Savunmacılar: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiatallah, Badr Benoun
Orta Sahalar: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Yahya Jabrane
Hücumcular: Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amine Harit, Ez Abde, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chair, Youssef En-Nesyri, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah
Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss de yer aldı.
Saiss dışında daha önce milli takıma veda eden Hakim Ziyech de kadroya çağrıldı.
Kaleciler: Yassine Bounou, Munir Mohand, Ahmed Reda Tagnaouti
Savunmacılar: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiatallah, Badr Benoun
Orta Sahalar: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Yahya Jabrane
Hücumcular: Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amine Harit, Ez Abde, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chair, Youssef En-Nesyri, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0