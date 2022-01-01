Romain Saiss, Dünya Kupası biletini aldı

Fas Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.



Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss de yer aldı.



Saiss dışında daha önce milli takıma veda eden Hakim Ziyech de kadroya çağrıldı.



Kaleciler: Yassine Bounou, Munir Mohand, Ahmed Reda Tagnaouti



Savunmacılar: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiatallah, Badr Benoun



Orta Sahalar: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Yahya Jabrane



Hücumcular: Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amine Harit, Ez Abde, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chair, Youssef En-Nesyri, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah



