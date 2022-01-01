Romain Saiss, Dünya Kupası biletini aldı

Beşiktaşlı Romain Saiss, Fas'ın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.

Romain Saiss, Dünya Kupası biletini aldı
Fas Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.

Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss de yer aldı.

Saiss dışında daha önce milli takıma veda eden Hakim Ziyech de kadroya çağrıldı.

Kaleciler: Yassine Bounou, Munir Mohand, Ahmed Reda Tagnaouti

Savunmacılar: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiatallah, Badr Benoun

Orta Sahalar: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Yahya Jabrane

Hücumcular: Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amine Harit, Ez Abde, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chair, Youssef En-Nesyri, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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Romain Saiss, Dünya Kupası biletini aldı
Romain Saiss, Dünya Kupası biletini aldı