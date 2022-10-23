Rodrigo De Paul: 'Çok acı çektik ama değdi'

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek kupaya ulaşan Arjantin'de yıldız orta saha oyuncularından Rodrigo De Paul, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Kendileri için çok zorlu bir süreç olduğunu söyleyen De Paul, "Acıyla doğduk, acıyla büyüdük ama bu anı hiç unutmayacağız. Bence adil olan bizim kazanmamızdı. Son şampiyonu yenerek şampiyon olduk. Bu mutluluğu tarif edecek kelime yok!" ifadelerini kullandı.



Kupa boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken De Paul, final karşılaşmasında 102. dakikada yerini Leandro Paredes'e bırakmıştı.