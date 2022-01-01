Rodri: ''Sırada ne kaldı?''

İspanya Milli Takımı'nda Rodri, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Rodri: ''Sırada ne kaldı?''
EURO 2024'te kupaya uzanan İspanya Milli Takımı'nda Rodri, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Rodri en başarılı takım olduklarını dile getirerek, "Ne gündü ama, muhtemelen kariyerimin en güzel günü. Biz bir aileyiz ve şu anda Avrupa Şampiyonaları'ndaki en başarılı milli takımız. İnsanlar bize yol gösteren önceki jenerasyonlardan bahsediyordu ve şimdi Avrupa şampiyonuyuz.'' dedi.

Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Herkes için inanılmaz bir gün. Tarih yazdık, dört dünya şampiyonunu tek turnuvada yendik. Bu takımın zihniyeti; birçoğumuz genç takımlarla Avrupa şampiyonu oldu ve bugün Avrupa şampiyonuyuz ve geriye ne kaldı? Dünya Kupası! Bir Avrupa Şampiyonası kazanmanın takdirini hak ediyoruz, insanlardan sokaklara çıkmalarını ve gurur duymalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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