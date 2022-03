Roberto Mancini: 'Türkiye güçlü bir takım'

Roberto Mancini, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.



Mancini yaptığı açıklamada, "Başkan Gravina ile konuştum ve her konuda anlaştık. Artık önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Sakince oturup düşünüp, neyin geliştirilebileceğine karar vereceğiz. Eskiyi geride bırakıp yeniden başlamalıyız çünkü önemli maçlar bizi bekliyor" dedi.



Insigne, Immobile ve Jorginho'nun kadroda olmamasıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Çoğu oyuncunun fiziksel anlamda sıkıntıları vardı. Bu yüzden Türkiye maçı öncesi bazı oyuncuları kulüplerine gönderdim." şeklinde konuştu.



"TAKDİR EDİLMEK MUTLU EDİYOR"



Hayal kırıklığına rağmen kendisini destekleyenlerden dolayı mutlu olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir hayal kırıklığı olmasına rağmen, bu üç yılda yapılan çalışmaların takdir edilmesinden dolayı mutluyum. Herkesin Mancini ile devam etmek istediğini duymaktan memnuniyet duyuyorum. Sadece Avrupa Şampiyonası için değil, mağlubiyet almadan uzun galibiyet serisine de kredi verilmeli. Oyuncularımız sadece iyi değil, olağanüstü adamlar. Başarıya ulaşmak için bana ideal görünen mükemmel bir grup var"



"İSVİÇRE'NİN ÖNÜNDE BİTİRMELİYDİK"



Dünya Kupası elemelerindeki performanslarına da değinen Mancini, "Grubumuzu İsviçre'nin en az iki puan önünde bitirmeliydik. ancak Eylül ayından itibaren her şey ters gitti. Ama milli takımın oynayamadığını söyleyemem, belki biraz şanslı olmalıydık ama artık her şey için çok geç. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Olanlar için bahane üretmek istemiyorum, gerçeği kabul edip yola devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.



"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM"



Milli takımımız ile ilgili değerlendirmede de bulunan İtalyan teknik adam, "Başta ligimizde oynayan oyuncular olmak üzere birçok Türk oyuncuyu tanıyorum, güçlü bir Milli takım, Türkiye her zaman iyi oyunculara sahip bir takım olmuştur" diyerek sözlerini noktaladı.





İLGİLİ VİDEO