Roberto Mancini: 'Þimdi baþka bir turnuva baþlýyor'

Ýtalya Milli Takým Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda (EURO 2020) bir üst tura yükselmeleriyle ilgili olarak, "Bizim için þimdi baþka bir turnuva baþlýyor." dedi.



EURO 2020 A Grubu'nda Ýtalya'nýn Galler'i 1-0 yendiði maçýn ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Mancini, gruptaki diðer iki maça göre Galler karþýsýnda ilk 11'de 8 oyuncu deðiþikliði yaptýðýna dikkati çekti.



Ýtalyan teknik adam, takýmýn oyunundan memnun olduðunu ifade ederek, ''Belki daha fazla gol atmamýz gerekiyordu. Oyuncularýmý gerçekten çok iyiydi. Ýyi defans yaptýk ve kazandýk." dedi.



A Grubu'nu lider tamamlayarak, son 16 turu mücadelesindeki maç için Ýngiltere'nin baþkenti Londra'daki Wembley Stadý'nýn yolunu tutacaklarý hatýrlatýlan Mancini, "Büyüleyici bir statta oynayacaðýz. Bizim için þimdi baþka bir turnuva baþlýyor. Finale ulaþmak için gerçekten iyi oynamalýyýz." ifadelerini kullandý.



Basýn toplantýsýna katýlan Ýtalyan milli oyuncu Federico Chiesa da, "Heyecanlýyýz. Burada takým olarak birlikte mücadele etmekten mutluyuz. Bir sonraki turda rakibimiz kim olursa olsun elimizden geleni yapacaðýz." dedi.



