Rigobert Song'tan Onana açıklaması

Dünya Kupası'nda Sırbistan ile 3-3 berabere kalan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Song, kadro dışı kalan kaleci Andre Onana ile ilgili gelen soruya, "Takıma, bir oyuncudan daha fazla önem veriyorum. Onana ayrılmak istedi ve biz de kabul ettik. Bu kadroda birlikte çalışan 26 futbolcu var. Disiplin ve saygı ruhunu göstermek istiyoruz. Bunu kanıtlamak için buradayız. O harika bir kaleci ama biz takıma odaklanıyoruz." dedi.



Song, ayrıca, "Onana'ya beklemesini söyledim, bakalım bizimle kalacak mı? Takım, bireylerden daha önemlidir. Tabii ki kaleci pozisyonu önemli ve o önemli bir oyuncu ama zor bir turnuvadayız ve ben takımı nasıl daha iyi getireceğimi biliyorum" sözlerini kullandı.



