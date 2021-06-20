Rıdvan Dilmen'in Milli Takım tepkisi

A Milli Takım'ın EURO 2020'ye puansız veda ederek oldukça kötü bir performans göstermesini Rıdvan Dilmen değerlendirdi.



İsviçre karşısındaki 3-1'lik mağlubiyet sonrası Milli Takım'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen "Bizim, Avrupa şampiyonası özetimiz-TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler: 1- Maalesef top ağlarımızda!! 2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz!!!" ifadelerini kullandı.



Ay-Yıldızlı takımla ilgili sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen "Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1!! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" dedi.



