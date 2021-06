Rapor: EURO 2020'de F Grubu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Fransa, Almanya, Portekiz ve Macaristan mücadele edecek.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine alınan şampiyonada F Grubu maçları, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena ve Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak.Grupta son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı ve son Avrupa şampiyonu Portekiz'in yanı sıra turnuva tarihinin en başarılı takımı Almanya da bulunuyor.Milli takım formasıyla 1998'de dünya, 2000'de ise Avrupa şampiyonluğu yaşayan Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, elemelerde Türkiye, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova'nın bulunduğu H Grubu'nda yer aldı.Çıktığı 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan, birer beraberlik ve yenilgi alan Fransa, puan kayıplarını Türkiye karşısında yaşadı. Rakip ağları 25 kez sarstığı ve 6 gol yediği grubu 25 puanla lider bitiren Fransa, şampiyonaya 10. kez katılma hakkını elde etti.EURO 2016'da ikinciliği elde eden "Maviler" lakaplı takım, 1984 ve 2000 yılında Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 1998 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdıktan sonra 2000'de Avrupa'nın en büyüğü olan Fransa, son dünya şampiyonu unvanıyla katılacağı EURO 2020'de de aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.Daha önceki turnuvalarda Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Thierry Henry gibi unutulmaz isimlerin formasını terlettiği Fransa'nın kadrosunda, Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Karim Benzema, Antoine Griezmann ve Paul Pogba öne çıkıyor.Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:Kaleci: Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya), Mike Maignan (Lille)Savunma: Leo Dubois (Olympique Lyon), Pavard (Bayern Münih), Kurt Zouma (Chelsea), Jules Kounde (Sevilla), Raphael Varane (Real Madrid), Clement Lenglet (Barcelona), Presnel Kimpembe (PSG), Lucas Digne (Everton), Lucas Hernandez (Bayern Münih)Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Corentin Tolisso (Bayern Münih), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Moussa Sissoko (Tottenham)Forvet: Karim Benzema (Real Madrid), Olivier Giroud (Chelsea), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Kingsley Coman (Bayern Münih), Wissam Ben Yedder (Monaco), Antoine Griezmann (Barcelona), Ousmane Dembele (Barcelona)Almanya Milli Takımı, Joachim Löw'ün teknik direktörlüğe getirildiği 2006'dan bu yana Avrupa ikinciliği (2008), dünya üçüncülüğü (2010), dünya şampiyonluğu (2014) ve FIFA Konfederasyonlar Kupası şampiyonluğu kazandı. Bu nedenle EURO 2020, turnuvanın ardından milli takımdan ayrılacak Löw açısından farklı bir anlam taşıyor.Almanya, elemelerde Hollanda, Kuzey İrlanda, Belarus ve Estonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti. 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle (30 gol attı, 7 gol yedi) 21 puan toplayan Almanya, grup lideri olarak finallere yükseldi.EURO 2016'da yarı final oynayan Almanya, 2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığına yol açmıştı. Fakat Almanya'nın, 3 şampiyonluk (1972, 1980, 1996) ve 3 ikincilikle (1976, 1992, 2008) Avrupa Şampiyonası'nın en başarılı takımı olduğunu da hatırlatmakta fayda var.Geçmiş yıllarda Lothar Matthaus, Gerd Müller, Franz Beckenbauer gibi oyuncuların forma giydiği Almanya'nın kadrosunda, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can da yer alıyor.Almanya Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)Savunma: Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Robin Gosens (Bergamo), Christian Günter (Freiburg), Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann (Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea), Robin Koch (Leeds United), Niklas Süle (Bayern Münih)Orta saha: Emre Can (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Thomas Müller (Bayern Münih), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach)Forvet: Kevin Volland (Monaco), Timo Werner (Chelsea), Leroy Sane, Serge Gnabry (Bayern Münih)Fernando Santos yönetimindeki Portekiz; Ukrayna, Sırbistan, Lüksemburg ve Litvanya ile beraber B Grubu'nda yer aldığı elemelerde zorlandı. 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle (22 gol attı, 6 gol yedi) 17 puana ulaşan Portekiz, Ukrayna'nın arkasında 2. olarak EURO 2020'ye gitmeyi hak etti.2016'da Fransa'ya karşı oynadığı finali uzatmalarda 1-0 kazanarak tarihinin tek Avrupa şampiyonluğunu elde eden Portekiz, 2018-2019 sezonunda ilk defa düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde de mutlu sona ulaştı.Geçmişte Eusebio ve Luis Figo gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Portekiz, 36 yaşında olmasına rağmen golcülüğünden bir şey kaybetmeyen Cristiano Ronaldo'nun yanına eklediği Bruno Fernandes, Diogo Jota, Joao Felix gibi yeni nesil futbolcularla başarı arayacak.Portekiz Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Granada)Savunma: Joao Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Wolverhampton), Jose Fonte (Lille), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting Lizbon), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)Orta saha: Danilo Pereira (PSG), Joao Palhinha (Sporting Lizbon), Ruben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Real Betis)Forvet: Pedro Goncalves (Sporting Lizbon), Andre Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valencia), Joao Felix (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica)İtalyan teknik direktör Marco Rossi'nin 2018'den beri çalıştırdığı Macaristan, elemelerde Hırvatistan, Galler, Slovakya ve Azerbaycan'ın bulunduğu E Grubu'nda mücadele etti.4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 12 puan toplayan Macaristan, fileleri 8 kez havalandırdığı ve kalesinde 11 gol gördüğü grubu 4. sırada tamamladı. UEFA Uluslar C Ligi'nde elde ettiği puanla play-off oynamaya hak kazanan Macaristan, finalde İzlanda'yı 2-1 yenerek EURO 2020 biletini aldı.Final formatının 4 takımdan oluştuğu dönemde üçüncülük (1964) ve dördüncülüğü (1972) bulunan Macaristan, şampiyonaya 44 yıl sonra ilk kez katıldığı 2016'da ise son 16 turuna kadar çıktı.Geçmiş yıllarda Ferenc Puskas gibi dünyanın en iyi futbolcularından birinin forma giydiği Macaristan'ın kadrosunun büyük çoğunluğu ülkenin birinci liginde oynuyor. Macaristan, Fenerbahçeli Attila Szalai ve Kasımpaşalı Kevin Varga'yı da kadrosunda barındırıyor.Macaristan Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosu şöyle:Kaleci: Peter Gulacsi (Leipzig), Denes Dibusz (Ferencvaros), Adam Bogdan (Ferencvaros)Savunma: Gergo Lovrencsics (Ferencvaros), Endre Botka (Ferencvaros), Adam Lang (Omonia), Akos Kecskes (Lugano), Attila Fiola (Fehervar), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe), Bendeguz Bolla (Fehervar)Orta saha: Loic Nego (Fehervar), Adam Nagy (Bristol City), Laszlo Kleinheisler (Osijek), David Siger (Ferencvaros), Daniel Gazdag (Philadelphia Union), Andras Schafer (Dunajska Streda) Tamas Cseri (Mezokövesd), Filip Holender (Partizan)Forvet: Adam Szalai (Mainz), Roland Sallai (Freiburg), Nemanja Nikolic (Fehervar), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK), Szabolcs Schön (Dallas), Janos Hahn (Paks)15 Haziran (TSİ: 19.00): Macaristan-Portekiz (Puskas Arena - Budapeşte, MACARİSTAN)15 Haziran (TSİ: 22.00): Fransa-Almanya (Allianz Arena - Münih, ALMANYA)19 Haziran (TSİ: 16.00): Macaristan-Fransa (Puskas Arena)19 Haziran (TSİ: 19.00): Portekiz-Almanya (Allianz Arena)23 Haziran (TSİ: 22.00): Portekiz-Fransa (Puskas Arena)23 Haziran (TSİ: 22.00): Almanya-Macaristan (Allianz Arena)