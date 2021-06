Rapor: EURO 2020'de C Grubu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Avusturya mücadele edecek.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada C Grubu maçları, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena ve Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.



FIFA dünya sıralamasının 16. basamağında bulunan Hollanda, kupadaki tecrübesi ve yıldız futbolcularıyla grubun favorisi konumunda bulunuyor.



- Hollanda



Daha önce 9 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve en iyi derecesini, 1988 yılındaki şampiyonlukla elde eden Hollanda, güçlü futbol ekolüyle turnuvada başarılı olmak istiyor.



Elemelerde C Grubu'nu 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Hollanda, 24 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.



Elemelerde 8 gole imza atan Georginio Wijnaldum, bu şampiyonada teknik direktör Frank De Boer'un en güvendiği isimler arasında yer alıyor.



Ayrıca elemelerde 6 gol bulan takımın forveti Memphis Depay ve defansın bel kemiği Matthijs de Ligt de Hollanda formasıyla dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.



2016'daki turnuvaya katılamayan "Portakallar", 1984'te de turnuvanın dışında kalmış, ancak 1988'de düzenlenen bir sonraki turnuvada şampiyon olmuştu. Şampiyonanın önde gelen takımlarından Hollanda, 2016'daki eksikliğini şampiyonlukla kapatmak istiyor.



Hollanda'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Kaleci: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax)



Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (PSV), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Joel Veltman (Brighton), Owen Wijndal (AZ Alkmaar)



Orta Saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Quincy Promes (Spartak Moskova), Jurrien Timber (Ajax), Donny van de Beek (Manchester United), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Forvet: Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Memphis Depay (Lyon), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Wout Weghorst (Wolfsburg)



- Ukrayna



Daha önce 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve grup aşamasından ileriye geçemeyen Ukrayna, bu kez turnuvada üst turları zorlamak için hazırlanıyor.



Elemelerde B Grubu'nda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak sıralamada Portekiz'in önünde yer alan Ukrayna, 17 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.



Elemelerde 4 gole adını yazdıran Belçika ekibi Gent'in forveti Roman Yaremchuk, takımın önemli kozlarından biri olarak göze çarpıyor.



Son katıldığı EURO 2016'yı gol atamadan tamamlayan Ukrayna'da teknik direktörlük görevini yürüten ülkenin eski yıldız oyuncularından Andriy Shevchenko'nun neler yapacağı tüm futbolseverlerin merak konusu.



Ayrıca takımın kilit oyuncularından Atalantalı Ruslan Malinovskyi, Shevchenko'nun önemli kozları arasında yer alıyor.



Ukrayna'nın kadrosu şu şekilde:



Kaleci: Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk)



Defans: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dinamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dinamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dinamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dinamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk)



Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dinamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham United), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent)



Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dinamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro)



- Kuzey Makedonya



Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Kuzey Makedonya, tecrübeli ve genç yetenekleriyle taraftarlarına keyifli bir şampiyona yaşatmak istiyor.



Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kuzey Makedonya, rakip ağları 12 kez havalandırdı ve 13 gol yedi. Grubunu 3. sırada tamamladığı için play-off maçları oynayan Kuzey Makedonya, Kosova'yı 2-1 ve Gürcistan'ı 1-0 mağlup ederek turnuvaya katılma hakkı elde etti.



Elemelerde 4 gol atan eski Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas, takımın şampiyonada potansiyeli en yüksek oyuncusu olarak görülüyor.



Takımını turnuvaya taşıyan başlıca isimlerden 37 yaşındaki forvet Goran Pandev, kariyerinin son döneminde başarılı bir turnuva geçirmeyi hedefliyor.



Kuzey Makedonya'nın kadrosu şöyle:



Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Risto Jankov (Rabotnicki), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia)



Defans: Egzijan Alioski (Leeds United), Egzon Bejtulai (Shkendija), Visar Musliu (Fehervar), Kire Ristevski (Ujpest), Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (Charleroi)



Orta Saha: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardi (Levante), Darko Churlinov (Stuttgart), Eljif Elmas (Napoli), Feran Hasani (Partizani), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Boban Nikolov (Lecce), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Stefan Spirovski (AEK Larnaca)



Forvet: Daniel Avramovski (Kayserispor), Goran Pandev (Genoa), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Vlatko Stojanovski (Chambly), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Krste Velkovski (Sarajevo)



- Avusturya



Tarihinde 2 kez Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Avusturya, öncelikle turnuvadaki ilk galibiyetini alarak taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor.



Elemelerde G Grubu'nda çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Avusturya, rakip filelere 19 gol bıraktı, kalesinde 9 gole engel olamadı.



Elemelerde 6 gol atarak takımının skor yükünü çeken Marko Arnautovic, Avusturya'nın en önemli gol ayağı olarak sahada yerini alacak.



Turnuva öncesinde Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olan 28 yaşındaki David Alaba, teknik direktör Franco Foda'nın en güvendiği isimler arasında yer alıyor.



Son katıldığı EURO 2016'ya grup aşamasında veda eden Avusturya'da Almanya takımı Leipzig forması giyen Konrad Laimer ise turnuvada değerini yükseltme potansiyeli taşıyan oyuncular arasında bulunuyor.



Avusturya'nın kadrosu şu şekilde:



Kaleciler: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)



Defans: David Alaba (Real Madrid), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Andreas Ulmer (Salzburg)



Orta Saha: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Inter), Karim Onisiwo (Mainz 05), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke 04), Christopher Trimmel (Union Berlin)



Forvet: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart)



- Maç takvimi:



13 Haziran (TSİ 19.00): Avusturya-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena-Bükreş)



13 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Ukrayna (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)



17 Haziran (TSİ 16.00): Ukrayna-Kuzey Makedonya (Ulusal Arena)



17 Haziran (TSİ 22.00): Hollanda-Avusturya (Johan Cruyff Arena)



21 Haziran (TSİ 19.00): Ukrayna-Avusturya (Ulusal Arena)



21 Haziran (TSİ 19.00): Kuzey Makedonya-Hollanda (Johan Cruyff Arena)