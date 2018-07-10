Rakitic: "Þampiyon olursak alnýma Dünya Kupasý dövmesi yaptýrmak istiyorum"

2018 Dünya Kupasý yarý final maçýnda Ýngiltere'yi 2-1 maðlup eden Hýrvatistan, bu galibiyetiyle Dünya Kupasý'nda finale yükseldi. Hýrvatistan Milli Takýmý'nýn Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Ivan Rakitic, Fransa Milli Takýmý ile oynayacaklarý Final maçý öncesinde, çarpýcý açýklamalarda bulundu."Dünya Kupasý'ný kazanmak için futbol kariyerini bitirmeye bile hazýrým" diyen 30 yaþýndaki yýldýz oyuncu, Hýrvatistan'ýn þampiyonluðunun Dünya Kupasý tarihindeki en büyük sürpriz olacaðýný belirtti.Buna ek olarak Rakitic, "Bence bu kupayý Hýrvatistan olarak hak ediyoruz. Bunu derken sadece 23 oyuncu ve teknik ekipten bahsetmiyorum, 4.5 milyonluk Hýrvat halkýnýn hepsi için konuþuyorum. Eðer 4.5 milyon kiþi alabilecek bir stadyum olsa, biz bu stadý doldururduk. Farklý ülkeden insanlar bile Hýrvat'mýþ gibi, biz gol attýðýmýzda seviniyor ve bizi destekliyor. Bence þu aralar Hýrvat olmak için çok güzel bir zaman." ifadelerinde bulnudu.Elinde birçok dövmesi olan Rakitic'e, esprili bir þekilde elinde Dünya Kupasý dövmesi için yer var mý sorusu sorulunca Rakitic, "Hayýr ama alnýmda boþ yer var. Bu dövme için yüzümü bile feda edebilirim. Orada baya boþ alan var, ama bunu yapmada önce eþimden izin almam gerekir." þeklinde espirili bir yanýt verdi.