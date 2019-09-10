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Rakibimiz İsviçre 7 golle kazandı

Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Lihtenştayn'ı farklı geçti.

Rakibimiz İsviçre 7 golle kazandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) rakiplerinden İsviçre, hazırlık maçında Lihtenştayn'ı 7-0 mağlup etti.

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren İsviçre, AFG Arena'daki özel maçta Lihtenştayn'ı ağırladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Mario Gavranovic (3), Christian Fassnacht (2), Noah Frick (KK) ve Edimilson Fernandes'in golleriyle mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte A Grubu'nda yer alan İsviçre, 20 Haziran'da ay-yıldızlılarla Bakü'de karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 İsviçre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Türkiye 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galler 0 0 0 0 0 0 0 0
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