Rakamlarla Dünya Kupası;Messi ve Ronaldo'yu yakaladılar

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamalarının ardından son 16 turu da tamamlandı, en iyi 8 takım belli oldu. Katar'daki dev turnuvada çeyrek finalistler netleşti.



Yarın oynanacak Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda-Arjantin maçlarıyla beraber çeyrek final heyecanı da başlayacak. Son 8 yoluna gidilirken ise önemli rekorlar, dikkat çeken istatistikler, tarihe geçen ilkler ve unutulmaz başarılar yaşandı.



OPTA'nın hazırladığı verilerde birbirinden önemli rakamlar dikkat çekiyor.



İşte OPTA'nın çıkardığı rakamlarla Dünya Kupası 2022:



- Portekiz'in forveti Gonçalo Ramos, Alman efsane Miroslav Klose'den (2002) bu yana ilk 11'de çıktığı ilk Dünya Kupası maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Aynı şekilde Gonçalo Ramos (21 yaş 169 gün), Cristiano Ronaldo'dan (21 yaş 132 gün; 2006) sonra Portekiz formasıyla Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncu oldu.



- Portekiz'in emektar stoperi Pepe, Dünya Kupası tarihinde bir eleme turu maçında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (39 yaş 283 gün).



- Fas, Dünya Kupası tarihinde çeyrek finale ulaşan dördüncü Afrika ülkesi oldu (Kamerun-1990, Senegal-2002, Gana-2010).



- Dünya Kupası tarihinde seri penaltılar sonucunda en fazla elenen ülke olan İspanya (4), 2006'daki İsviçre ile beraber turnuvada penaltı vuruşlarını gol atamadan tamamlayan iki takımdan biri konumunda.



- 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan bütün oyuncuları oynatan Brezilya, turnuva tarihinde 26 oyuncusuna da şans veren ilk ülke oldu.



- Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic, Dünya Kupası tarihinde Danijel Subasic (Hırvatistan-2018) ve Ricardo (Portekiz-2006) ile birlikte seri penaltılarda üç kurtarış yapan üçüncü isim oldu.



- Dünya Kupası tarihinde üçüncü kez çeyrek finale yükselen Hırvatistan (1998, 2018, 2022), bu üç turnuvada da rakiplerini seri penaltılar sonucu eleyerek bu aşamaya ulaştı.



KALECİLERDEN REKOR



2022 Dünya Kupası, kalecilerin penaltı kurtarış yüzdeleriyle tarihe geçti. Kalecilerin şimdiye kadar penaltılardaki toplam kurtarış yüzdeleri yüzde 35.5 olarak hesaplandı. Daha önceki en yüksek penaltı kurtarış ortalaması yüzde 25'le 1974 Dünya Kupası'nda elde edilmişti.



RONALDO 14 YIL SONRA



Cristiano Ronaldo, 2008'den bu yana 31 maç sonra ilk kez Portekiz'de yedek kaldı. En son EURO 2008'de yine bir İsviçre maçına yedek başlayan Ronaldo, 14 yıl sonra bu kez 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turundaki İsviçre maçına kulübede başladı ve son 15 dakikada oyuna dahil oldu.



KRAL MBAPPE



Fransa Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından olan Kylian Mbappe gol krallığı listesinde ilk sırada geliyor. Şimdiden 4 maçta 5 gol atan Mbappe rakiplerini geride bıraktı. Henüz 23 yaşında olan Fransız yıldız, 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda toplamda 9 gole ulaşıp, Pele ve Maradona gibi efsaneleri geçti.



YILDIZLAR GEÇİDİ



Katar'da çeyrek final aşamasına gelinen 2022 Dünya Kupası'nda birçok yıldız da elde ettiği rakamlarla dikkat çekti. OPTA'nın hazırladığı çalışmada özellikle yaşanan ilkler ve kırılan rekorlar öne çıktı. İşte yıldızların rakamları:



- Dünya Kupası'nda ilk maçına çıktığı 2014'teki turnuvadan bu yana Ivan Perisic'ten (6 gol, 4 asist) daha fazla gole katkı sağlayan sadece iki oyuncu var: Lionel Messi (12) ve Kylian Mbappe (11).



- İngiltere'de Phil Foden (22 yaş 190 gün), 1998'de Danimarka karşısında bunu başaran Ronaldo'dan (21 yaş 284 gün) bu yana bir Dünya Kupası eleme turu maçında iki asist yapan en genç oyuncu unvanını aldı.



- Neymar, Brezilya tarihinde Pele ve Ronaldo'nun ardından üç Dünya Kupası'nda gol atan 3. oyuncu oldu.



- Polonya filelerini havalandıran Olivier Giroud, Thierry Henry'yi (51) geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu oldu.



- İngiltere'de 19 yaşındaki Bellingham, 2006'da Messi'nin başarısından sonra Dünya Kupası'nda hem gol atıp hem de asist yapan isim oldu.



