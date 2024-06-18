Quaresma'dan Portekiz için kupa iddiası!

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, ülkesi için iddialı açıklamalarda bulundu.



Quaresma, "Bence Portekiz tarihindeki en eksiksiz jenerasyon bu. 11'de yer alan bir oyuncuyu çıkarıp yerine başka bir oyuncu alırsanız bile hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sonuna kadar gitmek için her şeye sahipler." dedi.



"ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"



Portekizli yıldız, sözlerine, "En büyük takımların seviyesinde olduğumuzu anlamalıyız. Biz Portekizliler hala biraz küçük zihniyetindeyiz. Kim olduğumuzu ve sahip olduğumuz yetenekleri ortaya koymaktan korkuyoruz. Zihniyeti değiştirmeliyiz." diye devam etti.



Quaresma son olarak, "Portekiz finale kalacak ve kazanacak. Ben buna inanıyorum. Pek çok şey olabilir, finale kalamayabiliriz ama ben takıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.



SIRADAKİ MAÇ PORTEKİZ - TÜRKİYE



Portekiz, EURO2024'te A Milli Takım'ın da bulunduğu F Grubu'nda yer alıyor. Gruptaki ilk maçta Çekya'yı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Portekiz, ikinci maçta ise 22 Haziran Cumartesi günü A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.



