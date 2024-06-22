Quaresma'dan Beşiktaş'a çağrı!

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, gelecekte Türkiye'de çalışıp çalışmayacağına yönelik sorunun ardından, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" cevabını verdi.

Quaresma'dan Beşiktaş'a çağrı!
Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, EURO2024'teki Türkiye - Portekiz karşılaşması öncesi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Türkiye için mesajı sorulan Quaresma, "Teşekkür etmek istiyorum, bütün ülkeye selam gönderiyorum. Türkiye'deki herkes bana gerçekten çok iyi davrandı. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız, "Gelecekte Türkiye'de çalışmayı düşünüyor mu?" sorusuna ise, "Göreceğiz. Beşiktaş Başkanını bekliyorum" yanıtını verdi.

Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen Portekizli futbolcu, Siyah-beyazlı forma altında çıktığı 227 maçta 38 gol attı ve 77 asist yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22007166
2İsviçre21104224
3İskoçya201126-41
4Macaristan200215-40
Son Dakika Haberleri
Hamit Altıntop:
Hamit Altıntop: "Son 16'ye kalacağız"
Edward Iordanescu:
Edward Iordanescu: "Çıkacak kaliteye sahibiz"
EURO 2024 grup aşamasında son maçlar başlıyor
EURO 2024 grup aşamasında son maçlar başlıyor
Arda Güler
Arda Güler'den Montella için paylaşım!
Belçika, EURO 2024
Belçika, EURO 2024'teki ilk galibiyetini aldı!
Sporx Anasayfasına Dön