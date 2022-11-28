Portekiz, turu garantiledi

ÖNCE RONALDO, SONRA BRUNO

MAXI GOMEZ DİREĞE TAKILDI

PORTEKİZ PENALTI KAZANDI

2002 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi.Portekiz, Bruno Fernandes'in 54. dakikada ve 90+3. dakikada penaltıdan attığı gollerle sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bruno Fernandes'in ilk golü önce Ronaldo'ya yazıldı ancak daha sonra düzeltildi.Karşılaşmanın ilk yarısında tempo çok fazla yükselmezken, gol sesi de çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.İkinci yarının 52. dakikasında bir taraftarın sahaya girmesinin ardından oyun kısa süreli durdu ve ardından yeniden başladı.Karşılaşmanın 54. dakikasında Portekiz öne geçti. Bu dakikada Bruno Fernandes'in ortasında Ronaldo ceza sahası içinde yükseldi ve top ağlara gitti. Bu gol önce Ronaldo'ya yazıldı ancak daha sonra Bruno Fernandes olarak düzeltildi.Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Trabzonsporlu Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna girdi. Gomez, 74. dakikada ise yaptığı vuruşta direği geçemedi.Portekiz, uzatma dakikalarında VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Bruno Fernandes, 90+3. dakikada maçın skorunu Portekiz lehine 2-0 olarak belirledi.Uruguay'da Galatasaraylı isimler Fernando Muslera ve Lucas Torreira, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 6 puana yükseldi ve üst tura çıkmayı garantiledi. Uruguay 1 puanda kaldı.Portekiz, grubun son maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Uruguay, gruptan çıkmak için Gana ile mücadele edecek. İki maç da 2 Aralık Cuma günü oynanacak.1-Portekiz: 6 puan2-Gana: 3 puan3-Güney Kore: 1 puan4-Uruguay: 1 puan