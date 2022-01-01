Portekiz'in kadrosu açıklandı
Portekiz Milli Takımı'nın, Katar 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
Portekiz Milli Takımı'nın, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı.
Galatasaray forması giyen ve geniş kadroda yer alan Sergio Oliveira, nihai kadroda yer almadı. Fenerbahçe forması giyen Milli Takım'la adı geçen Miguel Crespo'da listede kendine yer bulamadı.
İşte teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği Dünya Kupası kadrosu:
Kaleciler: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio
Savunma: Diogo Dalot, Joao Cancelo, Antonio Silva, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, RAphael Guerreiro
Orta saha: Joo Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, William Carvalho.
Hücum: Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Joao Felix, Gonçalo RAmos, Rivardo Horta.
Galatasaray forması giyen ve geniş kadroda yer alan Sergio Oliveira, nihai kadroda yer almadı. Fenerbahçe forması giyen Milli Takım'la adı geçen Miguel Crespo'da listede kendine yer bulamadı.
İşte teknik direktör Fernando Santos'un belirlediği Dünya Kupası kadrosu:
Kaleciler: Diogo Costa, Jose Sa, Rui Patricio
Savunma: Diogo Dalot, Joao Cancelo, Antonio Silva, Danilo Pereira, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, RAphael Guerreiro
Orta saha: Joo Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Joao Mario, Matheus Nunes, Otavio, Vitinha, William Carvalho.
Hücum: Bernardo Silva, Andre Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Joao Felix, Gonçalo RAmos, Rivardo Horta.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Ekvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Hollanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|3
|Katar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Senegal
|0
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|0
|0
|0
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