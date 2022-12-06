Portekiz, çeyrek finale 6 golle çıktı

MAÇTAN DAKİKALAR

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Portekiz, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'ndaki Portekiz, 6-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 17, 51 ve 67. dakikalarda Gonçalo Ramos, 33. dakikada Pepe, 55. dakikada Raphael Guerreiro ve 90+2. dakikada Rafael Leao attı. İsviçre'nin tek golü 58. dakikada Manuel Akanji'den geldi.Portekiz'de Gonçalo Ramos, attığı 3 golün yanı sıra Guerreiro'nun golünde asisti yapan isim oldu. Portekiz'in ikinci golünü atan 39 yaşındaki Pepe ise, bir Dünya Kupası eleme maçında gol atan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti.Portekiz'de Cristiano Ronaldo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 37 yaşındaki futbolcu, EURO2008'in ardından ilk kez bir büyük turnuvada yedek kulübesinde kaldı. Ronaldo, 73. dakikada oyuna girerken, Pepe bu dakikada kaptanlık bandını takım arkadaşına verdi. Ronaldo, 84. dakikada fileleri de havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol geçerli sayılmadı.İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic, 54. dakikada oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İsviçre, turnuvaya veda etti.Portekiz, çeyrek finalde İspanya'yı penaltılarda eleyerek büyük bir sürprize imza atan Fas ile karşılaşacak.Portekiz, karşılaşmanın 17. dakikasında öne geçti. Joao Felix'ten aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Ramos, sol çaprazdan dar açıdan çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.İsviçre'nin gole yaklaştığı ilk pozisyon, 29. dakikada yaşandı. İsviçre'nin kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı frikik için topun başına Shaqiri geçti. Shaqiri'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Costa köşeye giden topu kornere çeldi.33. dakikada Portekiz farkı 2'ye yükseltti. Bruno Fernandes'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerine gelen topa Pepe yükseldi, kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0.İsviçre, 38. dakikada etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Fernandes'in altıpas içine gönderdiği sert top, kaleci Costa'nın müdahalesiyle yükseklik kazandı, Freuler altıpas önünde kafayı vurdu, kaleciyi geçen topu, çizgi önünde Dalot uzaklaştırdı.Portekiz'in ilk yarıdaki etkili ismi Ramos, 43. dakikada İsviçre kalesini bir kez daha yokladı. Savunma arkasına atılan topla İsviçre ceza sahasında buluşan Ramos'un yerden şutunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.İsviçre'nin Türk asıllı oyuncusu Eray Cömert, ikinci yarının başında Schar'ın yerine oyuna dahil oldu.Portekiz, ikinci yarıya da golle başladı. Golün adı yine Ramos'tu. 51. dakikada sağ kanattaki Dalot'un ön direğe yerden gönderdiği topa Ramos kayarak vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0. Portekiz 4. golü için de çok beklemedi. 55. dakikada Joao Felix, Ramos'a pasını attı, Ramos ceza sahasına hareketlenen Guerreiro'nun önüne pasını yolladı. Guerreiro ayak içiyle yaptığı vuruşla topu Sommer'in üzerinden ağlara gönderdi: 4-0.İsviçre, 58. dakikada farkı 3'e indirdi. Sağ taraftan kullanılan kornerde arka direğe seken topu Akanji yakın mesafeden ağlara yolladı: 4-1.Ramos, 67. dakikada hat-trick yaptı. Joao Felix'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Ramos, kaleci Sommer'in üzerinden topu aşırtarak fileleri havalandırdı: 5-1.Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, 74. dakikada Joao Felix'in yerine oyuna dahil oldu. Ronaldo, oyuna girerken tribünlerden büyük destek aldı.Lusail Stadı'nda perdeyi kapatan isim ise Leao oldu. 87. dakikada oyuna dahil olan Leao, 90+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına girdi, açısını düzeltip ters köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-1.LusailCesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)Costa, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, William Carvalho, Otavio (Dk. 74 Vitinha), Bernardo Silva (Dk. 81 Ruben Neves), Bruno Fernandes (Dk. 87 Leao), Joao Felix (Dk. 74 Ronaldo), Ramos (Dk. 74 Horta)Sommer, Fernandes, Akanji, Schar (Dk. 46 Eray Cömert), Rodriguez, Freuler (Dk. 54 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Sow (Dk. 54 Seferovic), Vargas (Dk. 66 Okafor), Embolo (Dk. 89 Jashari)Dk. 17, 51 ve 67 Ramos, Dk. 33 Pepe, Dk. 55 Guerreiro, Dk. 90+2 Leao (Portekiz), Dk. 58 Akanji (İsviçre)Dk. 43 Schar, Dk. 59 Eray Cömert (İsviçre)