Polonya'dan Fenerbahçe'yi ilgilendiren açıklama!

Boniek, Fenerbahçe sorusu üzerine, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, Everton ile sözleşmesi vardı ve Real Madrid'e gitti.

." ifadelerini kullanmıştı.

, İsveç, İspanya ve Slovakya'nın olduğu grupta 1 puanla son sırada kalarak EURO 2020'ye veda etmeleri hakkında konuştu.Zbigniew Boniek "Oyuncuların bireysel formundan değil genel formundan sorumluyum. Yenilgi iyi bir şey değil ama iki ay sonra Dünya Kupası Elemeleri'ne çıkacağız. Daha fazla maçımız olacak ve geleceğe iyimser bakmalıyız. Polonya futbolu birçok alanda gelişti ancak büyük turnuvalarda istediğimizi elde edemiyoruz." dedi.EURO 2020 hakkında konuşan Zbigniew Boniek "Turnuvanın bizim için daha geç biteceğini umuyorduk ama olmadı." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe ile adı anılan Portekizli teknik direktör'nın Polonya Milli Takımı'nın başında kalacağını söyleyen Zbigniew Boniek "" dedi.Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, 3 Haziran'da yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörü Paulo Sousa'nın peşinde Fenerbahçe'nin olduğu iddialarının doğru olduğunu söylemişti.