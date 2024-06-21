Piotr Zielinski: ''İlk 15 dakika uyuduk''

Polonyalı futbolcu Piotr Zielinski, EURO 2024'te 3-1 kaybedilen Avusturya maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Piotr Zielinski maçla ilgili, "İlk 15 dakika boyunca uyuduk. Yürüyorduk, koşmuyorduk. Rakiplerimizi rahatsız etmedik. Bu yüzden bir gol yedik ve bu bizi uyandırdı.'' dedi.



Golü yedikten sonra kendilerine geldiklerini söyleyen Zielinski, ''Kontrolü daha fazla elimize almaya başladık ve ikinci yarının başında iyi görünüyorduk ama sonra her şey çöktü. Başarısız olduk." sözlerini sarf etti.



