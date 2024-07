Piontek'den Arda Güler'e övgü!

1990-1993 döneminde A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, EURO 2024'te çeyrek final oynayan ay-yıldızlı ekibin, "mükemmel" bir iş başardığını söyledi.



Danimarka'nın yazlık bölgesi Skagen'deki evinde Milliyet'in sorularını tele röportajla yanıtlayan Piontek, Türkiye'nin tüm maçlarını eşi, kızı ve torunuyla birlikte izlediğini belirtirken büyük gurur duyduğunu ifade etti. Alman teknik adam, kızı Stepheni'nin Türkiye'nin turnuvadaki her maçında ayağa kalkarak "Haydi Türkiye" diye tezahürat yaptığını dile getirdi.



Son 16 turunda Avusturya'yı mağlup eden Türkiye'nin çeyrek finalde Hollanda'ya yenilmesini değerlendiren Piontek, "Futbolda her şey mümkün. Turnuvanın sonuna yaklaştıkça doğal olarak daha kuvvetli takımlar karşınıza çıkıyor. Maçlar sert oluyor. Bu gençler ileride büyük başarılar elde edecek. Takımda çok iyi oyuncular var" dedi.



ARDA GÜLER İÇİN O SÖZLER



Sepp Piontek, EURO 2024'te 1 gol, 2 asiste imza atan Arda Güler'den övgüyle söz etti. Unutulmaz teknik adam, "Arda özel bir yetenek ve daha çok genç. Onun yıpratılmaması için medya, yorumcular ve kamuoyunun ayaklarını yere sağlam basması gerekir. Arda'nın geleceği parlak ve önünde çok uzun yıllar var. Yıpratılmadığı sürece yalnızca Türkiye değil, dünya futbolu onu zevkle izleyecektir. Ancak onu yıpratmamaya çok dikkat etmek lazım" diye konuştu.



"KENDİLERİNE İNANMALARI GEREKLİ"



Rotasını 2026 Dünya Kupası elemelerine çeviren Türkiye'nin önünün açık olduğuna vurgu yapan Piontek, "Milli takım futbolcularının kendilerine inanmaları gerekli. Motivasyonlarının yüksek olması çok önemli. Karşılarındaki rakip kim olursa olsun, sahaya çıkıp her zaman kendi özgüvenleriyle futbollarını oynamalılar." ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'YA KİM OLDUĞUNU GÖSTER"



Sepp Piontek, Türkiye'nin gelecekteki maçlarda Avrupa'ya gerçek gücünü göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Ay-yıldızlı ekibin EURO 2024'te çeyrek finale kadar giderek çok iyi sinyaller verdiğini aktaran ünlü teknik adam, "Haydi Türkiye, Avrupa'ya kim olduğunu göster" sözlerini yüksek sesle ve büyük bir heyecanla söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu delegesi olan Sepp Piontek, 18 Temmuz'da gerçekleşecek olağanüstü kongre için davet almadığını söyledi. Uzun seyahatlere çıkmayı şu anda düşünmediğini belirten 84 yaşındaki futbol adamı, kızı Stepheni'nin ekim ayında doğum yapacağını ve ikinci torun mutluluğunu yaşamayı beklediğini kaydetti. Sepp Piontek, A Milli Takım'daki eski yardımcısı Fatih Terim'in Galatasaray'da 50. yılını kutlamasından mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.