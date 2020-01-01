Pierre-Emile Hojbjerg: 'Berbat hissediyorum'

Danimarka'da orta saha oyuncularından Pierre-Emile Hojbjerg, İngiltere'ye 2-1 yenilerek EURO 2020'ye yarı finalde veda ettikleri maçın sonrasında konuştu.



Çok üzgün olduğunu kaydeden Tottenhamlı futbolcu, "Gerçekten berbat hissediyorum, söyleyecek bir şey yok, bir şeylr söylemek gerçekten zor. Bu takımla gurur duyuyorum, birlikte bu yolculukta yan yana olduğum arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Büyük bir zevkti, onlarla birlikte savaşmak büyük bir zevkti." ifadelerini kullandı.



Danimarka Milli Takımı'nın formasını 47 kez giyen 25 yaşındaki oyuncu, 4 kez ağları sarstı.



