Peter Schmeichel: 'UEFA, hükmen yenilgiyle tehdit etti'

Danimarka'nın efsane kalecisi Peter Schmeichel, UEFA'nın Finlandiya maçında sahaya çıkmamaları durumunda 3-0 hükmen yenilecekleri yönünde takımı tehdit ettiğini söyledi.



Christian Eriksen'in kalbinin durmasının ardından UEFA'nın oyunculara seçim şansı bırakmadığını belirten Schmeichel, "UEFA'nın oyuncuların tavsiyesiyle maça devam etme kararı aldığını söylediğini duydum, oyuncuların ısrar ettiğini söylüyorlar, bu doğru değil. Açıkçası gerçek şöyle, 3 seçenek bırakıldı, ya hemen başlayacaklar ve 50 dakikayı oynayacaklardı, ya ertesi gün 12'de oynayacaklardı, ya da oynamayıp 3-0 kaybedeceklerdi. Şimdi düşünün, oyuncuların seçme şansı var mıydı, isteyerek mi oynadılar? Teknik direktörü de dinledik, oyuncuları tekrar sahaya sürdüğü için büyük pişmanlık yaşadığını söyledi." ifadelerini kullandı.



Eriksen'in tüm dünyayı sarsan sağlık probleminin ardından karşılaşma 2 saat sonra 41. dakikadan itibaren tekrar başlamıştı.



