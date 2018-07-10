Perisic'in penaltı pozisyonunun nedeni belli oldu

2018 Dünya Kupası final maçında eline değen top sonrasında Fransa'nın penaltı kazanmasıan neden olan Hırvatistan'ın başarılı oyuncusu Ivan Perisic, sosyal medyada olay oldu. Hala tartışılan penaltı pozisyonu belki de maçın kaderini değiştirdi ama en az bu karar kadar konuşulan bir şey, ceza sahasında topa elel dokunan Perisic'in aynı zamanda voleybolcu olmasıydı.



INTER ANTRENMANLARINI KAÇIRACAKTI



Önemli bir peorfesyonel futbol kariyeri olan Perisic, İtalya'nın en başarılı ve köklü kulüplerinden biri olan Inter'de oynamasının yanı sıra Hırvatistan'ın plaj voleybolu milli takımında da forma giyiyor. Hatta geçtiğimiz yaz dünya plaj voleybolu turnuvasına katıldığ için Inter kulübünün yetkilerinin tepkisini çekmişti çünkü o turnuvada Hırvat Milli Takımı bir üst tura çıksaydı Perisic, Inter'in hazırlık kampının ilk haftasını kaçıracaktı.



"VOLEYBOLCU REFLEKSİ"



Final maçında eline çarpan top nedeniyle penaltı sonrası Hırvat futbolcunun aynı zamanda voleybolcu olmasıyla ti'ye alındı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Perisic'in elle müdahalesinin bir voleybolcu refleksi olduğu yönünde espirili yorumlarda bulundu.



