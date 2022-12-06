X

Pepe: "Kaliteyle değil çalışmayla olacak"

Pepe, İsviçre'yi mağlup ettikleri karşılaşma ile ilgili konuştu.

Pepe: 'Kaliteyle değil çalışmayla olacak'
Portekiz'in deneyimli stoperi Pepe, İsviçre'yi eledikleri maçla ilgili konuştu.

Başarılı oyuncu çeyrek finale kalmalarıyla ilgili, "Fas karşısında kaliteye sahip olmak değil çok çalışmamız gerekiyor. Dinlenmeli ve bu maça iyi hazırlanıp Portekiz halkını sevindirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıyla ilgili ise Pepe "Cris (Cristiano Ronaldo) ve hocamız da en önemli şeyin takım olduğunu gayet iyi biliyor. Cris'in oynamaması hocamızın seçimiydi." açıklamasını yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Hansi Flick
Hansi Flick'in Almanya'daki durumu belli oldu
Luis Enrique, görevinden ayrılıyor!
Luis Enrique, görevinden ayrılıyor!
Faslılar hedef büyüttü;
Faslılar hedef büyüttü; "Şampiyonluk"
Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez'den Ronaldo tepkisi!
Gianni Infantino:
Gianni Infantino: "2022 Katar, tarihin en iyisi"