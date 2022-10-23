Paulo Dybala: "Daha mutlu olamam!"
Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Paulo Dybala, Dünya Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Paulo Dybala, Fransa'yı finalde yenip kazandıkları Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.
Hayatının en mutlu gününü geçirdiğini söyleyen Dybala, "Güzel ülkemi düşünüyorum. Böyle bir finalle kazanmak... Hiç kolay olmadı ama şu an her şey çok güzel. Hayatım boyunca bundan daha mutlu olamam!" dedi.
Hayatının en mutlu gününü geçirdiğini söyleyen Dybala, "Güzel ülkemi düşünüyorum. Böyle bir finalle kazanmak... Hiç kolay olmadı ama şu an her şey çok güzel. Hayatım boyunca bundan daha mutlu olamam!" dedi.
Karşılaşmanın 120+1. dakikasında Nicolas Tagliafico'nun yerine oyuna giren Paulo Dybala, penaltı atışlarında topu ağlara göndermeyi başarmıştı.
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|Senegal
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|Ekvador
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|Katar
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|-6
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