Patrik Schick'ten Çekya'ya kötü haber

Çekya Milli Takımı'na Gürcistan maçında sakatlanan Patrik Schick'ten kötü haber geldi.



Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle çarşamba günü oynanacak Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.



Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi.



Patrik Schick, takımının Gürcistan'a karşı tek golünü atmayı başarmıştı.



