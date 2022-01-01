Patrik Schick'ten Çekya'ya kötü haber

Çekyalı futbolcu Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.

Patrik Schick'ten Çekya'ya kötü haber
Çekya Milli Takımı'na Gürcistan maçında sakatlanan Patrik Schick'ten kötü haber geldi. 

Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle çarşamba günü oynanacak Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.

Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi.

Patrik Schick, takımının Gürcistan'a karşı tek golünü atmayı başarmıştı. 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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