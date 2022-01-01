Patrik Schick'ten Çekya'ya kötü haber
Çekyalı futbolcu Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.
Çekya Milli Takımı'na Gürcistan maçında sakatlanan Patrik Schick'ten kötü haber geldi.
Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle çarşamba günü oynanacak Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.
Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi.
Patrik Schick, takımının Gürcistan'a karşı tek golünü atmayı başarmıştı.
Çek basınında yer alan habere göre; Patrik Schick, sakatlığı nedeniyle çarşamba günü oynanacak Çekya-Türkiye maçında forma giyemeyecek.
Haberde, Schick'in baldırındaki sakatlığın ciddi olduğu ve Türkiye'ye karşı süre almasının mümkün olmadığı belirtildi.
Patrik Schick, takımının Gürcistan'a karşı tek golünü atmayı başarmıştı.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1