Orkun Kökçü: ''Ruhu geri getiriyoruz''

A Milli Takım'ın orta saha oyuncularından Orkun Kökçü, Avusturya zaferinin ardından Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.



Öncelikle Avusturya maçı hakkında konuşan Orkun Kökçü "Avusturya'ya karşı intikam maçıydı. İstediğimizi aldık." dedi.



Ay-Yıldızlı takımla ilgili konuşan Orkun Kökçü "Çok kaliteli bir takımız ama eksiklerimiz de var. Takım olarak birlikte en iyi şekilde sahada durmak istedik. Şimdi Türkiye olarak bildiğimiz, istediğimiz ruhu geri getirmeye çalışıyoruz. Bunu başarırsak, Türk halkı bizimle gurur duyacak." ifadelerini kullandı.



Holllanda'da yetişen Orkun Kökçü'ye çeyrek finalde kart cezalısı olduğunun hatırlatılması üzerine "Hollanda'ya 2021'de 6-1 kaybettik. O maçı da unutmadım, üzücü olduğu kesin. Hollanda'ya karşı oynamayı çok isterdim ama büyük ve keyifli maçları kaçırıyorum." açıklamasını yaptı.



