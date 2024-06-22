Orkun Kökçü: 'Plana yeterince sadık kalamadık'

Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan A Milli Takım'da Orkun Kökçü karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Portekiz'in güçlü olduklarını bildiklerini söyleyen Orkun Kökçü, "Portekiz'in çok güçlü bir takıma sahip olduğunu biliyorduk, bunu biliyorum çünkü Benfica'da oynuyorum ve çok sayıda kaliteli oyuncu var, bunun zor bir maç olacağını biliyorduk, onlar daha iyiydi ve biz de elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.



Oyun planına sadık kalamadıklarını söyleyen Orkun Kökçü şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Bir planımız vardı ve bu plana yüzde 100 sadık olmadığımızı düşünüyorum, Portekiz oyunun büyük bölümünde hakimiyetini sürdürdü. Şampiyonluğu kazanacak çok güçlü başka takımlar da var ama Portekiz, Euro 2024'ü kazanmak için mücadele ediyor."



