Orkun Kökçü: "Hollanda çok da ılımlı değil"
A Milli Takımımız'ın yıldızlarından Orkun Kökçü, Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından Hollanda yayıncı kuruluşuna konuştu.
A Milli Takımımız'ın yıldızlarından Orkun Kökçü, Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından Hollanda yayıncı kuruluşuna konuştu.
Hollanda kulübü Feyenoord'un altyapısından yetişen Orkun, "Çok mutluyuz. Grup aşamasını geçmeyeli uzun zaman olmuştu. Şimdi çeyrek finaldeyiz. Hollanda'ya karşı oynuyor olmamız çifte duygu yaşatıyor." dedi.
Kart cezası nedeniyle Hollanda'ya karşı çeyrek finalde oynayamayacak olan Orkun, "Her şeyden öte, turu geçtiğimiz için mutluyum. Takım arkadaşlarımın da Hollanda'ya karşı güzel bir oyun ortaya koyacaklarına eminim. Oyuncu ve grup olarak çok kaliteliyiz. Her zaman iyi değildik, bu konuda da dürüstüz. Sık sık sorunlar yaşıyorduk. Şimdi yeni bir sayfa açtık ve takım olarak oynamaya çalıştık. Dürüst olmalıyım: hala çok iyi gitmiyor, hala geliştirmemiz gereken alanlar var. Ancak Türkiye'nin geçmişte sahip olduğumuz ruh geri geldi. Halkımızın da en çok beklediği şey bu. O ruhu verirsek halk zaten memnun olur." ifadelerini kullandı.
Hollanda TV'sinden gelen "Sizden korkmalı mıyız?" sorusuna Orkun, "Hollanda medyasını biraz takip ettim. Onlar da çok ılımlı değiller. Tabii ki Hollanda'yı biliyorsunuz, harika bir altyapı ülkesi. Futbol harika. Hala Hollanda usulü futbol oynamayı özlüyorum. Çok güçlü bir rakip olduklarını biliyoruz. Elimizden geldiğince iyi hazırlanacağız ve sonra kimin kazanacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Hollanda kulübü Feyenoord'un altyapısından yetişen Orkun, "Çok mutluyuz. Grup aşamasını geçmeyeli uzun zaman olmuştu. Şimdi çeyrek finaldeyiz. Hollanda'ya karşı oynuyor olmamız çifte duygu yaşatıyor." dedi.
Kart cezası nedeniyle Hollanda'ya karşı çeyrek finalde oynayamayacak olan Orkun, "Her şeyden öte, turu geçtiğimiz için mutluyum. Takım arkadaşlarımın da Hollanda'ya karşı güzel bir oyun ortaya koyacaklarına eminim. Oyuncu ve grup olarak çok kaliteliyiz. Her zaman iyi değildik, bu konuda da dürüstüz. Sık sık sorunlar yaşıyorduk. Şimdi yeni bir sayfa açtık ve takım olarak oynamaya çalıştık. Dürüst olmalıyım: hala çok iyi gitmiyor, hala geliştirmemiz gereken alanlar var. Ancak Türkiye'nin geçmişte sahip olduğumuz ruh geri geldi. Halkımızın da en çok beklediği şey bu. O ruhu verirsek halk zaten memnun olur." ifadelerini kullandı.
Hollanda TV'sinden gelen "Sizden korkmalı mıyız?" sorusuna Orkun, "Hollanda medyasını biraz takip ettim. Onlar da çok ılımlı değiller. Tabii ki Hollanda'yı biliyorsunuz, harika bir altyapı ülkesi. Futbol harika. Hala Hollanda usulü futbol oynamayı özlüyorum. Çok güçlü bir rakip olduklarını biliyoruz. Elimizden geldiğince iyi hazırlanacağız ve sonra kimin kazanacağını göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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|2
|2
|5
|-3
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|4
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|2
|7
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