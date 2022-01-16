Önder Karaveli'den Batshuayi'ye 'Dünya Kupası' motivasyonu

Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Batshuayi, son 3 isabetli şutunda 2 gol birden buldu. Batsman'i Önder Karaveli'nin 'Dünya Kupası' ile motive ettiği öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'den Batshuayi'ye 'Dünya Kupası' motivasyonu
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16 Ocak 2022 09:22
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ın 'Batsman' lakaplı golcüsü Batshuayi attığı golle G.Antep maçının kazanılmasında başrolü oynadı. Önceki 11 isabetli şutunda sadece 2 gol atan Batshuayi'nin son 3 isabetli şutta 2 gol bulması aslında kendisine geldiğine iyi bir örnek.

Önder Karaveli'nin, hafta içinde Batshuayi'yi daha önce Marsilya ve Chelsea'de attığı golleri hatırlatarak, "Beşiktaş'ta atacağın goller seni Katar'a taşıyacak. Sen Lukaku'dan sonra Belçika'nın iki numaralı forvetisin. Liverpool'da oynayan Origi'den de, Premier Lig'de oynayan Benteke'den de daha öndesin. Bunu göster ki Dünya Kupasına git" diye motive ettiği öğrenildi. 

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