Önder Karaveli'den Batshuayi'ye 'Dünya Kupası' motivasyonu

Beşiktaş'ın 'Batsman' lakaplı golcüsü Batshuayi attığı golle G.Antep maçının kazanılmasında başrolü oynadı. Önceki 11 isabetli şutunda sadece 2 gol atan Batshuayi'nin son 3 isabetli şutta 2 gol bulması aslında kendisine geldiğine iyi bir örnek.



Önder Karaveli'nin, hafta içinde Batshuayi'yi daha önce Marsilya ve Chelsea'de attığı golleri hatırlatarak, "Beşiktaş'ta atacağın goller seni Katar'a taşıyacak. Sen Lukaku'dan sonra Belçika'nın iki numaralı forvetisin. Liverpool'da oynayan Origi'den de, Premier Lig'de oynayan Benteke'den de daha öndesin. Bunu göster ki Dünya Kupasına git" diye motive ettiği öğrenildi.



