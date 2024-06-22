Ömer Aktürkoğlu: "Oğlum Kerem'in bu gole ihtiyacı vardı"
Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçta 90+7'de 3. golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Aktürkoğlu, Sabah Spor'a konuştu.
Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 90+7'de 3. golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Aktürkoğlu, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.
"BU GOLE İHTİYACI VARDI"
Kerem'in babası Ömer Aktürkoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok sevinçliyiz. Öncelikle takımımızın galip gelmesi her şeyden önemli. Oğlumun gol atması da bizim için ayrı bir önem taşıyor çünkü bu gole ihtiyacı vardı."
"%100 ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ"
Aktürkoğlu, "Gruptan çıkar mıyız?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Gruptan çıkacağımıza eminim. Hatta %100 derim. Dahası da var, ben çeyrek finale çıkacağımıza da %100 oran veriyorum. Çünkü biz çok iyi bir takımız."
"DURGUNLUĞU, FORMSUZLUĞA BAĞLANDI"
"Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası biraz keyifsizmiş gibi bir durum oluşmuştu" diye bu noktaya değinildiğinde ise Baba Aktürkoğlu şans faktörünün altını çizip devam etti: "Evet sanki oğluma karşı öyle bir hava oluşturuldu. Son günlerdeki durgunluğu, formsuzluğuna bağlandı ama ben formsuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz şanssızdı, inşallah bundan sonra daha iyi olacak."
"BU GOLE İHTİYACI VARDI"
Kerem'in babası Ömer Aktürkoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok sevinçliyiz. Öncelikle takımımızın galip gelmesi her şeyden önemli. Oğlumun gol atması da bizim için ayrı bir önem taşıyor çünkü bu gole ihtiyacı vardı."
"%100 ÇEYREK FİNALE ÇIKARIZ"
Aktürkoğlu, "Gruptan çıkar mıyız?" sorusuna ise net bir yanıt verdi: "Gruptan çıkacağımıza eminim. Hatta %100 derim. Dahası da var, ben çeyrek finale çıkacağımıza da %100 oran veriyorum. Çünkü biz çok iyi bir takımız."
"DURGUNLUĞU, FORMSUZLUĞA BAĞLANDI"
"Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası biraz keyifsizmiş gibi bir durum oluşmuştu" diye bu noktaya değinildiğinde ise Baba Aktürkoğlu şans faktörünün altını çizip devam etti: "Evet sanki oğluma karşı öyle bir hava oluşturuldu. Son günlerdeki durgunluğu, formsuzluğuna bağlandı ama ben formsuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz şanssızdı, inşallah bundan sonra daha iyi olacak."
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|4
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0