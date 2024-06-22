Ömer Aktürkoğlu: 'Oğlum Kerem'in bu gole ihtiyacı vardı'

Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta 90+7'de 3. golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun babası Ömer Aktürkoğlu, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.Kerem'in babası Ömer Aktürkoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:Aktürkoğlu, "Gruptan çıkar mıyız?" sorusuna ise net bir yanıt verdi:"Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası biraz keyifsizmiş gibi bir durum oluşmuştu" diye bu noktaya değinildiğinde ise Baba Aktürkoğlu şans faktörünün altını çizip devam etti: