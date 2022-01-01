Ollie Watkins: ''Tüm takım acı çekiyoruz''

İngiltere Milli Takımı'nda Ollie Watkins 2-1 kaybedilen final maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ollie Watkins, "İnanılmaz bir yedi hafta geçirdim, teknik ekipten, arka plandaki personelden ve tüm oyunculardan daha iyi bahsedemezdim.'' dedi.



Yıldız isim sözlerine devam ederek, ''Şu anda ben ve tüm takım acı çekiyoruz. Bu takım birbirine çok bağlı bir grup. Southgate, geldiğinden beri İngiltere'nin en başarılı teknik direktörü oldu. Aldığı övgüden çok daha fazlasını hak ediyor. Kazanmayı çok isterdim çünkü bunu herkesten çok o hak ediyor.'' yorumunu yaptı.



