Ollie Watkins: ''Tüm takım acı çekiyoruz''

İngiltere Milli Takımı'nda Ollie Watkins, final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ollie Watkins: ''Tüm takım acı çekiyoruz''
İngiltere Milli Takımı'nda Ollie Watkins 2-1 kaybedilen final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ollie Watkins, "İnanılmaz bir yedi hafta geçirdim, teknik ekipten, arka plandaki personelden ve tüm oyunculardan daha iyi bahsedemezdim.'' dedi.

Yıldız isim sözlerine devam ederek, ''Şu anda ben ve tüm takım acı çekiyoruz. Bu takım birbirine çok bağlı bir grup. Southgate, geldiğinden beri İngiltere'nin en başarılı teknik direktörü oldu. Aldığı övgüden çok daha fazlasını hak ediyor. Kazanmayı çok isterdim çünkü bunu herkesten çok o hak ediyor.'' yorumunu yaptı. 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
Son Dakika Haberleri
Juan Mata
Juan Mata'dan Lamine Yamal itirafı!
Luke Shaw:
Luke Shaw: ''İnandık ama kısmet değilmiş''
Jude Bellingham:
Jude Bellingham: ''Böyle kaybetmek kalp kırıcı''
Ollie Watkins:
Ollie Watkins: ''Tüm takım acı çekiyoruz''
Cole Palmer:
Cole Palmer: ''İspanya turnuvada harikaydı''
Sporx Anasayfasına Dön