Nusret Gökçe'ye şok: Men edildi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin finalde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



MESSI'NİN PEŞİNE TAKILDI



Kupa töreninin ardından Türk Şef Nusret Gökçe de sahaya inerek, Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olmaya çalışmıştı. Kupayı eline alarak, Angel Di Maria ile fotoğraf çekilen Nusret, ardından Lionel Messi'ye yönelmişti.



TARAFTARLARDAN TEPKİ



Sosyal medyada görüntüleri izleyen futbolseverler, Nusret Gökçe'ye büyük tepki gösterirken; "Messi, Salt Bea'ye iki kez 'Hayır' dedi. Adam onu tekrar kovaladı ve yakaladı. Salt Bea'nin yaptığı hareket acınasıydı. Messi'nin bir cübbeyle örtülmesi ve Salt Bea'nin kupayla poz vermesine müsaade edilmesi nedeniyle harika final biraz mahvoldu" gibi ifadeler kullanıldı.



MEN EDİLDİ



Nusret'in sık sık spor karşılaşmalarının ardından sahaya inmesi, oyuncular ve kupalarla fotoğraflar çekilmesi büyük tepkiye neden olurken ilk tedbir Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi.



ABD'de 1914 yılından beri düzenlenen bir futbol turnuvası olan Lamar Hunt ABD Açık Kupası'ndan Nusret Gökçe'nin men edildiği açıklandı.



Organizasyonun resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Salt Bea, ABD Açık Kupası finalinden men edilmiştir" ifadelerine yer verildi.



