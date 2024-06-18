Nuno Mendes: ''Büyük bir ruha sahibiz''

EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup eden Portekiz'de yıldız isimlerden Nuno Mendes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nuno Mendes maçla ilgili,

"Dürüst olmak gerekirse ben de kulüp düzeyinde bu pozisyonda, üç stoperle oynuyorum. Kendimi iyi ve rahat hissettim ve takıma yardım etmek için buradayım. Bu daha zor, kanatlarda daha fazla oynamak, hız gibi güçlü yönlerimi kullanmak istiyorum ama bugün daha geride oynadım ve bu da takıma yardımcı olmama yardımcı oldu.'' dedi.

Yıldız oyuncu geri dönüşle ilgili ayrıca, ''Geri dönüp kazanmak, bizim büyük bir ruha sahip olduğumuz ve Portekiz'in asla pes etmeyeceği anlamına geliyor. Son saniyelere kadar hep maçın içinde olacağız ve sonuna kadar da bunu yapmaya niyetliyiz." ifadelerini kullandı.