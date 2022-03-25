Nunes: "Türkiye'ye karşı planımız işledi"

Matheus Nunes, Milli Takımımızı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nunes: 'Türkiye'ye karşı planımız işledi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2022 03:01
Portekiz'in genç oyuncularından Matheus Nunes, Milli Takımımıza karşı oynadığı maçla ilgili konuştu.

Nunes Milli Takımımız'a karşı planlarının işlediğini belirterek finalde Kuzey Makedonya'yı hafife almadan elemeye çalışacaklarını belirtti.

Nunes'in açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'ye karşı maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Türkiye maçında bir planımız vardı ve buna odaklandık. Şimdi dinlenerek Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacağımız maça çalışacağız. Kuzey Makedonya saygıyı sonuna kadar hak eden bir takım ve zaten İtalya'yı eliyorsanız belirli bir kaliteye sahip olmalısınız. Finalin kolay olacağını düşünmüyoruz"

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.