Nunes: 'Türkiye'ye karşı planımız işledi'

Portekiz'in genç oyuncularından Matheus Nunes, Milli Takımımıza karşı oynadığı maçla ilgili konuştu.



Nunes Milli Takımımız'a karşı planlarının işlediğini belirterek finalde Kuzey Makedonya'yı hafife almadan elemeye çalışacaklarını belirtti.



Nunes'in açıklamaları şu şekilde:



"Türkiye'ye karşı maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Türkiye maçında bir planımız vardı ve buna odaklandık. Şimdi dinlenerek Kuzey Makedonya'ya karşı oynayacağımız maça çalışacağız. Kuzey Makedonya saygıyı sonuna kadar hak eden bir takım ve zaten İtalya'yı eliyorsanız belirli bir kaliteye sahip olmalısınız. Finalin kolay olacağını düşünmüyoruz"





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