Nordin Amrabat: 'Regragui, Fatih Terim gibi'

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat, Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa'yı mağlup ederek finale yükselebilecek kaliteye sahip olduklarını söyledi.Kariyerini Yunanistan'ın AEK takımında sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda adını yarı finale yazdırarak tarihi bir başarıya imza atan Fas Milli Futbol Takımı'yla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Afrika temsilcisinin yarı finalde son dünya şampiyonu Fransa karşısındaki tur şansını değerlendiren Amrabat,ifadelerini kullandı.Turnuvada grup aşaması ile eleme turlarında önemli takımları mağlup ettiklerini hatırlatan Nordin Amrabat,diye konuştu.Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarının Fas halkının yanı sıra Araplar, Afrikalılar ve tüm Müslümanlar için de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Amrabat,değerlendirmesinde bulundu.Amrabat, Afrika temsilcisinin Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta da forma giyen kardeşi Sofyan Amrabat'la gurur duyduğunu dile getirdi.Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcunun performansını değerlendiren Ambrabat,şeklinde görüş belirtti.Nordin Amrabat, Afrika temsilcisinin Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıda teknik direktör Walid Regragui'nin başrolü üstlendiğini söyledi.Regragui'nin turnuvanın başlamasına 81 gün kala göreve geldiğini hatırlatan Amrabat,fadelerini kullandı.