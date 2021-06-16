AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Nihat Özdemir: "Her şey olabilir ama şansımızı çok azalttık"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği mücadelenin ardından konuştu.

Nihat Özdemir: 'Her şey olabilir ama şansımızı çok azalttık'
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu dile getiren Özdemir, "Alınan bu iki netice, bizim Türk Milli Takımımızın hak ettiği neticeler değil. Biz daha iyi futbol, daha iyi neticeler bekliyorduk ama olmadı. 3. maçta İsviçre'yle karşılaşacağız. Hedefimiz puanlar alıp Türkiyemize dönmek olacaktır." dedi.

"Bir mucize bekleniyor mu?" sorusuna ise Özdemir, "Her şey olabilir, futbol bu. Fakat gerçekten şansımızı çok azalttık" sözleri ile cevap verdi.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
Son Dakika Haberleri
Nihat Özdemir: "Her şey olabilir ama şansımızı çok azalttık"
Bizim Çocuklar gruptan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...
İlker Yağcıoğlu: "Turnuva bizim için bitti"
Ömer Üründül: "Ne hücum yapabildik, ne defans"
Turgay Demir: "Ne yaptın sen Şenol hoca?"
Attila Gökçe: "Turnuvanın en yorgun, en dirençsiz takımı biziz"
Galler'e EURO 2020'nin rekorunu kırdırdık
EURO 2020'de günün maç programı ve muhtemel 11'ler
Şansal Büyüka: "Biz bu işi beceremiyoruz"
Hollanda - Avusturya maçı canlı olarak Tuttur'da
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play