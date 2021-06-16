Nihat Özdemir: 'Her şey olabilir ama şansımızı çok azalttık'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımımızın Galler'e 2-0 yenildiği mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu dile getiren Özdemir, "Alınan bu iki netice, bizim Türk Milli Takımımızın hak ettiği neticeler değil. Biz daha iyi futbol, daha iyi neticeler bekliyorduk ama olmadı. 3. maçta İsviçre'yle karşılaşacağız. Hedefimiz puanlar alıp Türkiyemize dönmek olacaktır." dedi.



"Bir mucize bekleniyor mu?" sorusuna ise Özdemir, "Her şey olabilir, futbol bu. Fakat gerçekten şansımızı çok azalttık" sözleri ile cevap verdi.



