X

Nicolas Tagliafico: "Arjantin her zaman çözüm bulur"

2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de tecrübeli defans oyuncusu Nicolas Tagliafico, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Nicolas Tagliafico: 'Arjantin her zaman çözüm bulur'
2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in başarılı sol bek oyuncusu Nicolas Tagliafico maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir ilk devre geçirdiklerini söyleyen Tagliafico, "İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarıda bazı hatalarımız oldu ama telafi etmeyi becerdik. Biz Arjantinliler her zaman bir çözüm buluruz. Bu birliktelik, bu tutku umarım hep devam eder. Bunu geleceği ede taşımalıyız. Hep beraber olmaya devam etmeliyiz." dedi.

Tagliafico, final maçının 120+1. dakikasında yerini Paulo Dybala'ya bırakmıştı.
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
Son Dakika Haberleri
Didier Deschamps
Didier Deschamps'ın 2026 talebi!
Messi
Messi'ye dünyaca ünlü isimlerden mesaj
Lionel Messi
Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!
THY
THY'nin İstanbul-Buenos Aires uçağında Dünya Kupası finali heyecanı
Fransızlar isyanda:
Fransızlar isyanda: "Kural hatası var"