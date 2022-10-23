Nicolas Tagliafico: 'Arjantin her zaman çözüm bulur'

2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in başarılı sol bek oyuncusu Nicolas Tagliafico maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Çok iyi bir ilk devre geçirdiklerini söyleyen Tagliafico, "İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarıda bazı hatalarımız oldu ama telafi etmeyi becerdik. Biz Arjantinliler her zaman bir çözüm buluruz. Bu birliktelik, bu tutku umarım hep devam eder. Bunu geleceği ede taşımalıyız. Hep beraber olmaya devam etmeliyiz." dedi.



Tagliafico, final maçının 120+1. dakikasında yerini Paulo Dybala'ya bırakmıştı.