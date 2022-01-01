Nico Williams: ''Şampiyonluğu hak ettik''

İspanya Milli Takımı'nda Nico Williams, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Nico Williams: ''Şampiyonluğu hak ettik''
EURO 2024'te kupaya uzanan İspanya Milli Takımı'nda Nico Williams şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Hak ettiklerini söyleyen Nico Williams, "Coşkuluyuz, çok mutluyuz. Bunu hak eden tüm insanlar, ailelerimiz, taraftarlarımız... Çok acı çektik, fark yaratabilecek oyuncuları vardı, silahlarına karşı koyabildik ve çok iyi bir şampiyona geçirdik'' dedi.

Yıldız isim ayrıca, ''Gerçek şu ki harika bir takımımız var ve tüm bu insanlar bunu hak ediyor." sözlerini sarf etti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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