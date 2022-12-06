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Neymar: "Tek hedefimiz final"

Brezilya'nın yıldızı Neymar, Güney Kore maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Neymar: 'Tek hedefimiz final'
Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, Güney Kore'yi yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Neymar sözlerine Sırbistan maçında yaşadığı yaşadığı sakatlığı anlatarak başladı ve "Sakatlandığımda gerçekten çok korktum. O gün ağladım ve gece uyuyamadım. Fizyoterapi çalışmalarıma çok önem verdim. Günde 11 saat, sabah 5-6'ya kadar fizik tedavisi uyguladık ve fedakarlığın yararını gördüm" diye konuştu.

Hedefledikleri tek şeyin finale "Bir maç kazandık ve şimdi daha da ileri gitmek istiyoruz. Final hayali kuruyoruz. Daha önümüzde final için 3 maç var. Şampiyon olmaya hazırız ve buna odaklandık" ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
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