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Neymar'dan Milli Takım'a veda sinyali

Brezilyalı yıldız Neymar, Hırvatistan'a elendikten sonra Milli Takım'dan ayrılma sinyali verdi.

Neymar'dan Milli Takım'a veda sinyali
Brezilya'nın Hırvatistan'a yenilgisinin ardından Neymar'ın Milli Takımı bırakacağına yönelik açıklamaları büyük yankı yarattı.

Yıldız oyuncu maç sonu açıklamasında, "Maçın sıcaklığıyla bir şey söylemek istemiyorum. Benim için neyin iyi neyin kötü olduğunu düşünmeye çalışacağım. Tamamen kapıları kapatmak istemiyorum ama Milli Takım'a yüzde 100 geri döneceğimi söylemek istemem" sözlerini kullandı.

Dünya Kupası'nda Brezilya'nın ilk oynadığı Sırbistan karşılaşmasında sakatlanan Neymar, son 16 turundaki Güney Kore maçında yeniden sahaya dönmüştü.

30 yaşındaki Neymar 2022 Dünya Kupası'nda oynadığı 3 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yapmasına rağmen Çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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