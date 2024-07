NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE! ÇEYREK FİNALDEYİZ

EURO 2024 son 16 turu maçında Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takımımız 2-1 kazandı.Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 1 ve 59. dakikalarda Merih Demiral kaydetti. Avusturya'nın golü 66. dakikada Gregoritsch'den geldi.Rakip fileleri 57. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye adına turnuvalardaki en erken golümüzü attı. Bu gol ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin de en erken ikinci golü oldu.Merih Demiral ayrıca, Nihat Kahveci'den (EURO 2008) bu yana bir Avrupa Şampiyonası maçında 2 gol atan ilk milli futbolcu oldu.A Milli Takımımızda sarı kart gören İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü.A Milli takımımız, büyük turnuvalardaki (Avrupa Şampiyonası & Dünya Kupası) bir eleme maçında Macaristan'dan (EURO 1964 vs Danimarka) bu yana 20 yaş altı iki oyuncuya ilk 11'de yer veren ilk ülke oldu.Bu sonucun ardından Türkiye, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi, Romanya'yı saf dışı bırakan Hollanda oldu.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Çekya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti.Kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın bu maçta forma giyemedi. Vincenzo Montella, Salih Özcan'ı da yedekler arasında tuttu. Bu üç oyuncunun yerine kart cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü ilk 11'de sahaya çıktı.Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.A Milli Futbol Takımı'nda cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.Maç öncesinde saha içinde takım konuşmasını da kaptan Kaan Ayhan yaptı.Avusturya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.Kapasitesi 40 bin olan Leipzig Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.A Milli Takımımız, maça adeta golle başladı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunu Avusturya savunması uzaklaştırmak isterken top milli futbolcumuz Merih Demiral'in önünde kaldı. Onun sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve milli takımımız 1-0 öne geçti.Rakip fileleri 57. saniyede havalandıran Merih Demiral, Türkiye adına turnuvalardaki en erken golümüzü attı. Bu gol ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin de en erken ikinci golü oldu.Avusturya attığımız bu gole hemen yanıt vermek istedi ama savunmamız tehlikeyi uzaklaştırdı. Soldan Schmid'in kullandığı köşe vuruşu kaleye paralel gitti. Kavis alan meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.11. dakikada Baumgartner'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Orkun Kökçü gelecek maç cezalı duruma düştü.İsmail Yüksek, orta alanda rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve o da gelecek maç cezalı duruma düştü. Orkun ve İsmail bir sonraki maçta sahada olamayacak.İlk yarıda Avusturya'ya neredeyse hiç net bir pozisyon vermedik. Milli takımımız, devreye 1-0 önde girdi.Avusturya gole çok yaklaştı, Mert Günok harika çıkardı. Posch'un pasında savunma arkasına sarkan Arnautovic, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Mert Günok harika bir kurtarışla gole izin vermedi.A Milli Takımımız, Merih Demiral'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde çok iyi yükselen Merih, harika bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve milli takımımızı 2-0 öne geçirdi.Avusturya, Gregoritsch'in 66. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi. Sabitzer'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Posch kafayı vurdu. Arka direğe açılan topu iyi takip eden Gregoritsch, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Avusturya son bölümde tüm hatlarıyla yüklense de milli takımımız, rakibine geçit vermedi ve Türkiye maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.5. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.19. dakikada kaleci Pentz'in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.25. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.51. dakikada Avusturya tehlikeli geldi. Posch'un ara pasında Arnautovic, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnautovic'in vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.53. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına giren Laimer'in yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Milli futbolcunun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Pentz topu çıkarmayı başardı.90+5. dakiklada Avusturya beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.: Leipzig: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz): Pentz, Posch, Danso, Lienhart (Dk. 64 Wöber), Mwene (Dk. 46 Prass), Seiwald, Sabitzer, Laimer (Dk. 64 Grillitsch), Baumgartner, Schmid (Dk. 46 Gregoritsch), Arnautovic: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Dk. 58 Salih Özcan), Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler (Dk. 78 Okay Yokuşlu): Dk. 1 ve 59 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 66 Gregoritsch (Avusturya): Dk. 11 Orkun Kökçü, Dk. 42 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 38 Schmid, Dk. 53 Lienhart (Avusturya)